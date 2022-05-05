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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da dört ayda 8 bin 251 düzensiz göçmen sınırdışı edildi


Emniyet verilerine göre İstanbul’da ocak ayından bu yana 8 bin 251 düzensiz göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Fotoğraf: AA

Polis ekiplerince, yasal olmayan yöntemlerle Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kişiler için dünkü denetimlerde 206’sı Afganistan, 111’i Pakistan ve 132’si diğer ülkelerden olmak üzere 449 düzensiz göçmen gözaltına alındı.


Ayrıca 1-4 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 656’sı Afgan, 193’ü Suriyeli, 297’si Pakistanlı ve 245’i diğer ülkelerden olmak üzere toplamda 1391 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Bu düzensiz göçmenlerden 209’una adli işlem uygulanırken 1182’si hakkında idari işlem yapıldı ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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