İstiklal Caddesi’nde gözaltına alınan 120 düzensiz göçmen sınırdışı edilecek

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde, Türkiye’ye yasal olmayan yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Görsel: AA

AA’nın aktardığına göre polis ekipleri İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilerin vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgelerini kontrol etti.

Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni gözaltına alıd.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.