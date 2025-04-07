İmamoğlu'ndan Özel'e tebrik

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’ye yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.
Özel, kurultayda 1171 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.
23 Mart’tan bu yana İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu bulunan İmamoğlu X hesabından Özel’i tebrik etti:
“Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen sayın Özgür Özel’i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye’nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.”
Ne olmuştu?
19 Mart’ta İBB’nin yanısıra Şişli ve Beylikdüzü belediyesine ‘terör’ ve ‘yolsuzluk‘ soruşturması başlatıldı. Aynı gün gözaltı kararı çıkartılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiden 90’ı gözaltına alındı.
23 Mart’ta İmamoğlu, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı, ‘terör’den serbest bırakıldı.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ‘terör’ soruşturmasından, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’sa ‘yolsuzluk’tan tutuklandı. Belediye yönetecileri ve işadamları dahil toplam tutuklu sayısı 51’i buldu.
28 Mart’ta ‘terör’ soruşturmasında son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.
6 Nisan’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 53’e çıktı.