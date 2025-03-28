Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir 'terör'den tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) odaklı ‘terör’ soruşturmasında tutuklandı.
İstanbul başsavcılığınca ‘PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürerken gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyleydi:
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Soruşturma kapsamında serbest)
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat (Tutuklandı)
- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (Tutuklandı)
- Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir (Firari)
- Azad Barış (Firari)
- Barış’ın sahibi olduğu Spectrum House çalışanı Hunav Altun (Firari)
- Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan (Tutuklandı)
Pazartesi soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Özdemir, Barış ve Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
Özdemir 26 Mart’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitti. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Özdemir, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçlamasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.