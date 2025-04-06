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CHP kurultayı: Özgür Özel yeniden genel başkan

CHP lideri Özgür Özel, 21’inci CHP Olağanüstü Kurultayı’nda 1171 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.


Kurultayda tek aday olması beklenen Özel’in dışında iki isim daha aday olacağını duyurmuştu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.

Uysal, adaylıktan çekilme kararını bugün X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmemişti.

Özel, 1171 oyla yeniden genel başkanlığa seçildi.

Kurultayda, 1323 kayıtlı delegeden 1276’sı oy kullandı. Kullanılan oylardan 1171’i geçerli sayılırken, 105 oy geçersiz kabul edildi.

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