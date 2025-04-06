CHP kurultayı: Şimşek başvuru için geç kalmış, Özel tek aday

CHP 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlığa aday olan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in başvurusu geç kaldığı için kabul edilmedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.

Uysal, adaylıktan çekilme kararını X’ten duyurmuştu. Şimşek’in adaylık müracaatı da geç kaldığı gerekçesiyle divan tarafından kabul edilmedi.

Berhan Şimşek, X’ten CHP yönetimine tepki gösterdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağanüstü kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı beş dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen hayır vakit geçmiştir dediler ama geçen kurultayda listeler dört saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum.”