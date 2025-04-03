Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’daki CHP kurultayıyla ilgili “Aday değilim” dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı. Kılıçdaroğlu, kararı kutlamıştı.

1 Nisan’da Saygı Öztürk’e konuşan eski CHP lideri genel başkanlığa aday olup olmayacağına sorusuna net bir yanıt vermemişti.

Kılıçdaroğlu bugün de Habertürk‘ten Muharrem Sarıkaya’ya konuştu ve “Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim” dedi.

Kendisine sorulmadan hakkında konuşulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarınaysa “Bunları söyleyenler keşke bir de bana sorsaydı” diye tepki gösterdi.