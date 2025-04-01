Kurultayda aday mı: Kılıçdaroğlu 'top çevirdi'

Eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Olağanüstü CHP kurultayında genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna geçiştirerek yanıt verdi.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı. Kılıçdaroğlu, kararı kutlamıştı.

Saygı Öztürk, Sözcü‘deki yazısında soruyu Kılıçdaroğlu’na soruyu ‘değişik şekillerde’ sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktardı:

“Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Yani, genel başkan adayı olacağım diye konuşmadım.

Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım.

Alınan doğru bir karardı. Hiçbir zaman ‘Ben adaylığa, genel başkanlığa talibim’ diye hiçbir yerde ifadem olmadı. Kurultayda kimi seçerse, doğrusu o olur.”