Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP genel başkanlığı adaylığından çekildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.
Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.
Uysal, adaylıktan çekilme kararını X’ten şöyle duyurdu:
“Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım… CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız.”