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Yaramazlara biraz batar!

Ümit Uysal, CHP genel başkanlığı adaylığından çekildi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP genel başkanlığı adaylığından çekildi.

Fotoğraf: Muratpaşa Belediyesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.


Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek’ti.

Uysal, adaylıktan çekilme kararını X’ten şöyle duyurdu:

“Partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım… CHP için mücadelem en güçlü şekilde devam edecek. Birleşe birleşe kazanacağız.”

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