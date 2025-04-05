CHP'de kurultay yarışı: Özel'in listesine karşı 'denge ve dayanışma' listesi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in listesine karşı ‘denge ve dayanışma’ listesi çıkaracaklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili olan Berhan Şimşek.

Diğer yandan CHP’li Salıcı X hesabından kurultayda Özel’in listesine karşı başka bir listeyle çıkacaklarını duyurdu:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21’inci Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ çıkaracağız. ‘Denge’ diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.

Cumhuriyetimizin başına gelen en büyük belanın keyfi yönetime dayalı, her türlü fren, denge ve denetim mekanizmasını ‘vesayet’ sayan, çoğulcu demokrasinin düşmanı Başkanlık Sistemi olduğunu biliyoruz.

Kontrolsüz güç, güç değildir. Meclis’in etkisizleştirilmesi, yargının yozlaşması ve Türkiye’nin, Tek Adam’ın şahsi kaprisleriyle yönetilmesi… Gençlerin umutsuzluğunun, çalışanların yoksullaşmasının, kadınların güvencesizliğinin, emeklilerin çığlığının temeli bu çürümedir.

‘Dayanışma’ diyoruz çünkü partimize yönelik saldırıları ancak dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz.

Dayanışma; birlikte var olma ve birlikte güçlenme iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki her bireyin, her fikrin ve her kanadın ortak hedefler ve değerler etrafında vereceği mücadelenin en güçlü ifadesidir. Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte direnmektir.

Biz, Mustafa Kemal Atatürk’ten miras aldığımız yenilikçi düşünceyle dünyayı anlamlandırıyor; sosyal demokrasinin evrensel ilkelerini Anadolu’nun dört bir yanında yeşertmek için mücadele ediyoruz.

Bu inançla çıktığımız yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin saygıdeğer delegelerini Denge ve Dayanışma Listesi’ne destek vermeye davet ediyorum.“