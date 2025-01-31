İmamoğlu Çağlayan'da: İfade başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde hakkındaki iki soruşturmada ifade veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyede.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Fotoğraf: AA

İBB başkanı soruşturmalardan birinde İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini hedef gösterip tehdit etmekle, diğerindeyse ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs‘le suçlanıyor.

İmamoğlu, 09:50 itibarıyla terör savcısına ifade vermeye başladı. İBB başkanına, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz da eşlik ediyor.

Partililer ve Yavaş destek için adliyede

Çok sayıda CHP’li ve yurttaş, İmamoğlu’na destek vermek için adliyede.

Fotoğraf: İBB

Bunlardan biri de Yavaş. ABB başkanı ifade öncesi şöyle konuştu:

* Şimdi ifadesini verecek. Zaten hiçbirimiz hiçbir şekilde soruşturulmaktan çekinmiyoruz. Soruşturulmaz insanlar olduğumuza da inanmıyoruz ama şöyle söylüyorum, konuşması bitmeden soruşturulma açılması adliyeye gölge düşürüyor, yargılamaya gölge düşürüyor ama iyi tarafı şu örnek olsun Sayın İmamoğlu’nu bu sefer davetle çağırdılar. Normalde olması gereken o. Kaçan yok.

* Örneğin atılan tweet’lerin silinme ihtimali yok. Bunların suç olup olmadığı yargılama sonrası belli olacak. Dolayısı ile de gece evinden kimseyi de almaya gerek yok. İnşallah bundan sonra normal rayında gider. Biz bugün dayanışmaya geldik. İçeriye girerken yanında olamıyoruz ama yanında olduğumuzu gösteriyoruz.

* Buradan da Silivri’ye gideceğiz, sayın Özdağ’ı, Suat Bey’i ziyaret edeceğiz. Orada tutuklu bulunan diğer arkadaşları da ziyaret edeceğiz. Onlarla ilgili de şunu söyleyebilirim bir hukukçu olarak tutuklama en son tedbirdir. Tutukladığınız bir insan yarın beraat ederse onun bir gününü bile milyarlar verseniz telafi edemezsiniz. Bu hukukun en temel kurallarından birisidir. Çünkü delillerin kaybolacak bir tarafı yok.

* İnsanların kaçacak bir tarafı yok. Delillerin karartılacak bir tarafı yok. Ağır cezalık bir suç değil. Niye tutukluyorsunuz. Bırakın kendilerini savunsun, kaçacak da değil. Onun için inşallah bugünler de sona erecek ve gerçekten hukukun üstün olduğu, yargının kimseden talimat almadığı, kuvvetler ayrılığının hüküm sürdüğü bir Türkiye’ye hep birlikte kavuşacağız.