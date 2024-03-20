İliç soruşturması: Bir mühendis daha tutuklandı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen faciaya ilişkin soruşturmada bir mühendis daha tutuklandı.

Fotoğraf: TRT Haber

Madende 13 Şubat’ta ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.

İşçilere hala ulaşılamazken soruşturma sürüyor.

AA’nın haberine göre bu kapsamda maden ocağında sismik radar sisteminden sorumlu jeoteknik mühendis A.R.K. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu sekiz zanlı tutuklanmış, üç zanlıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu zanlılar, mühendis, yönetici ve idareci.