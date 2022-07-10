İlaç zammı sonrası üç doz HPV aşısı 3 bin lira oldu

İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kurunun yüzde 25 artmasıyla rahim ağzı kanserini önleyen HPV (human papilloma virüsü) aşısının üç dozu 2 bin 979 TL oldu.

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Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünden aşıyla korunmak mümkün. Ancak Türkiye’de aşı sigorta kapsamında değil, ücretli. Üç doz olunan aşının maliyetiyse zamdan önce 2 bin 85 liraydı. Birçok kadın aşıyı olmak istese de maddi imkansızlık nedeniyle ulaşamıyor.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin Twitter hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca etiketlenerek zamma şöyle sitem edildi: “Krizin bedelini kadınlara yaşamıyla mı ödeteceksiniz? Bu kez biz ödemiyoruz, bu kez vergi borçlarını affettiğiniz, halka ait arazileri bol keseden dağıttığınız patronların kapısını çalın. Bizde öfkemizden başka verecek bir şey kalmadı.”

HPV aşısı 993.28 TL oldu.

Krizin bedelini kadınlara yaşamıyla mı ödeteceksiniz?

Bu kez biz ödemiyoruz, bu kez vergi borçlarını affettiğiniz, halka ait arazileri bol keseden dağıttığınız patronların kapısını çalın.

Bizde öfkemizden başka verecek bir şey kalmadı.@drfahrettinkoca pic.twitter.com/yyZVsEJ8kW — Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği (@oncecocukkadin) July 10, 2022

Türkiye’de ilaç fiyatları için kullanılan avro kuru yılda bir kez şubatta güncelleniyor. Ama 8 Temmuz’daki Resmi Gazete’de yayımlanan geçici kararla bu kur bir kez daha güncellenmişti.

Güncel avro kuruyla ilaç fiyatlarının belirlenmesinde temel alınan kur seviyesi arasındaki fark, özellikle kurun yükseldiği dönemlerde ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor. Bu durum geçen senenin büyük kısmında bazı ilaçların bulunamamasına yol açmıştı.

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD), Türkiye’nin Avrupa’da onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini belirtip fiyat politikasını yeniden düzenlemeye çağırmıştı.

İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ysa senede bir yerine dört kez güncelleme talep etmişti.