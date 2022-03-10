Mahkeme’den HPV aşısında ‘bedel iadesi’ kararı

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin, HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle açtığı davada mahkeme aşı bedelinin iadesine karar verdi.

Kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünden aşıyla korunmak mümkün. Ancak Türkiye’de aşı sigorta kapsamında değil, ücretli. Üç doz aşının maliyeti ise 2 bin 85 lira. Birçok kadın aşıyı olmak istese de maddi imkansızlık nedeniyle ulaşamıyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarının Yağmur Varkal adına HPV aşısının ücretinin geri ödenmesi konusunda Ankara 62’inci İş Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Derneğin Twitter hesabı üzerinden karar paylaşılarak şöyle yazıldı: “Mücadelemiz kapsamında, aşıda ücret iadesi talebiyle açtığımız dava, bugün Ankara’da görülen duruşmada mahkeme tarafından kabul edildi. Karar: Aşı bedelinin iadesine… Çok mutluyuz. Havalara uçuyoruz. Şimdi sıra, aşının herkes için ücretsiz olmasında!”