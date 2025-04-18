İBB eylemleri: 99 kişinin duruşması 3 Ekim'e ertelendi

Saraçhane protestolarına katıldığı için yargılanan 99 kişi hakim karşısına çıktı. Duruşma 3 Ekim’e ertelendi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlardan sonra belediye binasının olduğu Saraçhane’de eylemler başlamıştı. Protestolar sırasında yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gençlerden bir kısmı tahliye edilmişti. Diğerlerininse yargılaması devam ediyor.

99 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşma bugün İstanbul 62’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İddianamede bu kişiler hakkında Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ‘direnme’ başlıklı maddesindeki “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılanlar, ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmünce altışar aydan üçer yıla kadar hapis isteniyor.

Savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme sanık ve avukatlarının derhal beraat taleplerini reddetti.

Mahkeme bilirkişi incelemesi istedi

Duruşma 3 Ekim’e ertelenirken mahkeme her bir sanık için iddianameye konu eylemlerle ilgili kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi, eyleme katılanların polis ihtarına uyup uymadıkları, dağılmamakta ısrar edip etmediklerini gibi konuların tespitinin yapılıp rapor düzenlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.