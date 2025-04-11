İBB eylemleri: 59 genç için daha tahliye kararı

AYŞEGÜL KASAP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden 59’u için daha tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: CHP

26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi 59 öğrencinin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ‘dosyada yapılan incelemede olay anına dair görüntülerin bulunmadığına’ dikkat çekti ve kamera görüntülerinin gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasına hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

“CMK’nin 100’üncü maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi olușu ve kaçma șüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce ayn hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC.Anayasa’sının 36’ncı md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek 09.04.2025 tarihli tensip kararı uyarınca sanıkların öncelikle teşhise esas fotoğrafları alınmamışsa fotoğraflarının alınarak atılı suçtan ayrı ayrı tahliyelerine başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise derhal salıverilmeleri için bulundukları cezaevine yazı yazılmasına…”

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapıldı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasına göre 278’i tutukluydu.

Dün önce İstanbul 61’inci Asliye Ceza Mahkemesi, akademisyen Levent Dölek ve üç kişinin, sonra İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tutuklu gençlerden 25’inin tahliyesine hükmetti.

Sonra İmamoğlu’nun seçim sloganının (‘Her şey çok güzel olacak’) mimarı Berkay Gezgin dahil 102 gençe daha tahliye edildi.