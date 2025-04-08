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Yaramazlara biraz batar!

İBB eylemleri: 139 kişiye üçer yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmalarını protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 139 kişi hakkında üçer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: CHP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.


İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianame İmamoğlu’nun tutuklandığı 23 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklananları kapsıyor.

İddianamede, eylem yasağı kararının tebliğ edilmesine rağmen kitlenin dağılmamakta ısrar ettiği, polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdiği ifade edildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerine lazer tutulduğu, taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı madde ve sert cisimler fırlatıldığı öne sürüldü.

Eylemcilerin ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

139 kişi hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarından da soruşturma yürütülüyor.

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