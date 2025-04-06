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İBB odaklı 'yolsuzluk' soruşturması: Reklamcı Kaan Ketenci tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında KKTC’de dün gece gözaltına alınan Kaan Ketenci tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’‘irtikap’‘rüşvet’‘nitelikli dolandırıcılık’‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.


İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Dün gözaltına alınıp İstanbul’a getirilen Ketenci, emniyetteki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Ketenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye yönetecileri ve işadamları dahil toplam tutuklu sayısı son olarak Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir‘in tutuklanmasının ardından 52’yi bulmuştu.

Tutuklananların sayısı Ketenci’yle birlikte 53’e yükseldi.

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