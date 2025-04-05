İmamoğlu: Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidar için “Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar!” dedi.

Fotoğraf: İBB

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski CHP’li vekil ve gazeteci Mustafa Balbay’la görüştü.

‘Özgürlük mücadelesi gün, ay hesabıyla yapılmaz’

Balbay’ın Cumhuriyet’teki yazısına göre İmamoğlu özetle şunları söyledi:

* (Çıkış için kafanızda bir takvim var mı?) Özgürlük mücadelesi gün, ay hesabıyla yapılmaz. Böyle bir zamanlama beklentisi insanı yorar. Ona hiç gerek yok. Tutukluluğumun üçüncü gününde sizin Cumhuriyet’te yazdığınız mektubu okudum. Havalandırma genişliğini beş adıma 14 adım yazmışsınız. Ben o duvara bakınca duvar görmüyorum, ufku görüyorum. Ben nerede olursam olayım, CHP’deki değişimden sonra Türkiye’deki değişimin de gerçekleşmesinde rolüm olacak. Birincilik gençlerin ama…

* (Balbay’ın “İktidar ve medyasının ‘Şu kadar gün sonra unutulur’ gibi yorumları oldu” sözü üzerine…) Unutulma ne kelime, biz burada unutulmaz bir mücadele, dayanışma, milletle bütünleşme ruhu sergileyeceğiz.

* (Yargılama süreci) Beni tutukladılar, şimdi turp arıyorlar!