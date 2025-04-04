İmamoğlu: Zavallı bir rakibim var

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Zavallı bir rakibim var” dedi.

Fotoğraf: İBB

‘Kurultayda Özgür Özel’e desteğim tam’

6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ‘desteğinin tam olduğunu’ belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Kapsayıcı, birleştirici, kucaklayıcı bir başlangıç yapacağına, yönetim kadrosunu bu yönde oluşturacağına inancım tamdır. Kimseyi dışlamadan, bu gidişe cesurca karşı duran bütün kesimleri içine alarak topluma büyük bir umut vereceğiz…

Cumhurbaşkanı adayı olarak ben, CHP genel başkanı olarak Özgür Özel dünyada benzeri görülmemiş bir dayanışma ve yoldaşlık ilişkisiyle bu zor günleri aşacağız, başaracağız. Zafere birlikte yürüyeceğiz.”

Silivri Cezaevi’nde görüş odasında Cumhuriyet‘ten Mustafa Balbay’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu kurultay sonrası içinse şöyle konuştu:

‘Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız’

* Benim kafamda daha çok olağanüstü kurultay sonrasında yapacaklarımız var. Tarihi bir başlangıç yapacağız. Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız. Merkez Ankara olacak ama İstanbul’da büyük ölçüde başlatmış olduğumuz çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

‘Adalet sistemindeki çürümüşlüğü yeneceğiz’

* Adalet sistemindeki çürümüşlüğü, kuralları ve kurumları ortadan kalkmış bu tek kişilik anlayışı yeneceğiz. Buna inancım tamdır. Hiç kimsenin bu başarıya şüpheyle bakmamasını dilerim. Bizim gücümüz, haklılığımıza ve hedefimize olan inancımızdan geliyor. Ant olsun ki başaracağız.

‘Gönül mertçe bir yarış isterdi’

* Gönül mertçe bir yarış isterdi. Ama en güçlü rakibini seçim dışında bırakmak için her türlü yola başvuran mertliğin kıyısından geçmemiş bu uğurda hukuku araç olarak kullanmaktan çekinmeyen zavallı bir anlayışla karşı karşıyayız. Zavallı bir rakibim var.

‘Unutmasınlar, hapishaneye sığmam’

* Beni hapse atabilirler ama milyonlarca Ekrem’i ne yapacaklar? Benimle birlikte yol arkadaşlarımı da hapse attılar. Şunu unutmasınlar; ben hapishaneye sığmam. Şu duvarlar var ya, şu duvarlar bana teferruat. Burada bir çalışma düzeni kurdum, oturttum sayılır. Daha da oturtacağım.

‘Gençler önümüze geçti, rehberimiz oldu’

* Gençler bizim önümüze geçti, rehberimiz oldu. Onların cesareti topluma da bulaştı. Çok seviyorum onları. Her yöntemi kullanıp benimle burada da diyaloğa geçmeye çalışıyorlar. Zafere gençlerle ulaşacağız. Daha doğrusu zafer gençlerin olacak.