Özel: 'İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak' mesajını bir genel başkan yardımcısı attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Cumhur İttifakı’ndan bir genel başkan yardımcısı, gazeteci Sinan Burhan’a ‘İmamoğlu bayramdan önce tutuklanacak’ diye mesaj attı” iddiasında bulundu. ‘Mesajı atanın kim olduğunu bildiklerini’ söyleyen CHP lideri isminiyse açıklamadı.

Fotoğraf: CHP

Burhan, İBB soruşturmaları kapsamında operasyon yapılmadan önce TV100’de katıldığı bir programda şunu demişti: “Kaynaklarım şöyle bir şey söylüyor: ‘İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ anayasal bir suç kapsamına giriyor. Ayrıca yolsuzluklarla ilgili ilçe belediyelerinde, İBB’deki sorumluluk İmamoğlu’nundur. İmamoğlu’nun gözaltına alınması söz konusu olabilir’… Bayram öncesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınabileceği ifade ediliyor.”

Saraçhane’de konuya dair açıklama yapan Özel’se, şunu dedi: “19 Mart’ta darbeye kalkışan cuntaya, 23’ünde püskürtülen darbecilere, ittifak ortaklarına ne bayramda ne demokrasi sınırları içinde söylenecek şey bulamıyoruz.

11’inde MASAK raporu yeni yazılmaya başlanmışken, üç aylık rapor gibi TV’lere servis edenlere ve yalancı bir rapor konuşanlara, bu süreç içinde canlı yayında TV’lerde 11 Mart günü Sinan Burhan adlı bir gazeteciye ‘Siyasi bir kaynağımdan mesaj var’ denen Cumhur İttifakı’nın bir genel başkan yardımcısının, ismi tarafımızca malum, ‘İmamoğlu bayramdan önce gözaltına alınacak, tutuklanacak’ denilerek mesajı okuyup, 19 Mart’ta yapılacak tutuklamayı 8 gün öncesinden bir kanalda söylüyorken, kaynak Cumhur İttifakı’nın genel başkan yardımcısı iken, onlara söyleyecek bayrama uygun söz yoktur.

Hak ettikleri sözler, bayramlık ağzımızı açtığımızda söylenecek sözlerdir, hepsini hukuk zeminine, siyasette onları rezil edeceğimiz bir sürece bırakıyoruz.”

‘Kötü muameleyi yazıp zarfa saklayın’ çağrısı

Protestolardaki tutuklamalara da tepki gösteren CHP lideri şu çağrıyı yaptı:

* İki genç koymuşsunuz, geri kalan 47 kişi hepimizin dudaklarını uçuklatacak hükümlerle cezaevinde yatanlar. Bu olacak iş değildir, doğrudan psikolojik işkencedir. Gerekli başvuruları yaptık, bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz.

* Bu öğrencilere ters kelepçe takıldı, saatlerce ailelerinin bilmediği yerlerde tutuldu. 60 kişiye dört şişe su verildi. Kötü muameleler, küfürler her bir öğrenci tarafından rapor edildi. Bunun saatlerini yerlerini biliyoruz. Yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın nerede kimler tarafından yapılmış olabileceğini biliyoruz.

‘Kötü muamelenin affı olmaz, kazanınca hesap soracağız’

* Kötü muameleye hukuk ceza verecek. Kötü muamelenin zaman aşımı ve affı olmaz. Kazanınca geçmişi, iftiraları unutmayacağız, takip edeceğiz, hesap soracağız.

‘Kapalı zarfa yazıp emanete alın’

* Suça ortak olmayın, suçu ihbar etmek için bugünden yazın. Zarfı kapatın en güvendiğinize verin. Bundan sonra anayasaya göre kanunsuz emri uygulamayıp yazılı isteme hakkını tüm emri uygulayanlara hatırlatıyorum. Geçmişte bunlara şahit olanlar, gerçekleri kapalı zarfa yazıp emanete alsınlar, o zaman siz kurtulacaksınız, bu çetenin yaptıkları çorap söküğü gibi ortaya çıkacak.

* Geçmişte önemli görevler yapmış yürütmüş kişilerin yönlendirmeleriyle üstünde olduğumuzu herkes bilsin. O enseye, surata basanın günü gelince gırtlağına hukuk basacak. Suç işlemeyen korkmasın. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan yazın kapalı zarfa yazın. Bu soruşturma seneye değilse öbür sene var. Bunun ucunu bırakan hesabını sormayan asla ve asla biz olmayacağız.

Hizbullah’ı değil Türkiye’nin geleceğini serbest bırak‘

CHP lideri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’aysa şöyle yüklendi: “Koğuşlar ağzına kadar dolu. İtirazla serbest bırakılmaları, ilk duruşmaya kadar da içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz.

Bayramda Hizbullahçıları yetki kullanıp serbest bırakan Erdoğan’a, Türkiye’nin geçmişini karartan canilere değil Türkiye’nin geleceği aydınlansın diyen, hiçbirinin elinde kan olmayan gençleri Silivri’de tutmanın utancını, bunun ne kadar kötülük içeren ruh halinde olduğunu kendisine hatırlatıyoruz. Hizbullah’ı değil Türkiye’nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini söylüyoruz.”