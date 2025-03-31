MHP'yle DEM Parti ilk kez bayramlaştı: 'Yelpazeyi genişlettik'

MHP ve DEM Parti heyetleri ilk kez bayramlaştı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Bu bayramda sayın genel başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik” dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘örgüte silah bırakma’ çağrısı ardından iki kez görüşen MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı. MHP heyeti DEM Parti’yi, DEM Parti heyetiyse MHP’ye ziyaret etti.

DEM Parti’ye yapılan ziyarette MHP heyetinde Büyükataman, Bahçeli’nin baş danışmanı MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı. DEM Parti heyetindeyse eş genel başkan yardımcıları Yüksel Mutlu ve Öztürk Türkdoğan, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan vardı.

Kameralar önünde yapılan sohbette Türkdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı protestolara katıldığı için tutuklanan öğrencileri gündeme getirdi, MHP’li Büyükataman’dan yanıt geldi.

Diyalog şöyle:

Büyükataman: Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın genel başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik. CHP biliyorsunuz bayramlaşma programını iptal ettiğini söyleyerek İstanbul’da ayrı bir program icra ediyor. Onun dışında bütün siyasi partilerle kısmet olursa bir bayramlaşmayı arzu ediyoruz. O çerçevede DEM Parti’yi ziyaret ediyoruz.

* Bayramı inşallah bayram tadında kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukun bir kez daha perçinleşmesine vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada sayın genel başkanımızın da selamları ve bayram tebriklerini ifade etmek istiyorum.

Türkdoğan: Bayramlaşma aynı zamanda kavuşmaktır. Ben birkaç dilekte bulunmak isterim. Öncelikle özgürlüklerinden yoksun olan arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın, dostlarımızın, seçilmiş siyasetçilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını dilerim.

Hele hele bu son dönem öğrenci arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksun kalması adeta buruk bayram yaşamamıza sebep oluyor. Umarız bu son bulur.

Hepimiz Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın gereği olarak yeni bir Türkiye’yi onurlu bir barış inşa edebiliriz. İnşa edeceğiz bu Türkiye’nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz. Demokraside halkın iradesine saygı duyulduğu bir rejim olacaktır. Halkın iradesinin tecelli ettiği bir iradeye saygı duyulduğu günleri de görmek isteriz.

Büyükataman: İfade ettiğiniz iyi niyet temennilerine tabii ki iştirak ediyorum. Türkiye demokrasiyle idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasalar çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları ama ölçüyü kaçırmamak lazım.

* Toplumun huzurunu hedef alabilecek evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak hep beraber acı tecrübeler yaşadık. Mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz, sorumlu davranışla.

* CHP’nin vatandaşı sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da önemli ve anlamlı buluyorum. Bu ülkede yaşayan herkes gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli. Yasalar ve anayasalar çerçevesinde.

Türkdoğan: Partimizin çok ciddi bir sol ve sosyalist geleneği var. Biz her zaman Türkiye’nin demokrasi güçleriyle birlikteyiz. Elbette ki öncelikle bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu barışı temin etme noktasında da biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Her zaman halklarımızın yanındayız, demokrasi mücadelesi yürütenlerin de yanındayız.