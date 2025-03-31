İmamoğlu'ndan Konak'a veda: Sen hep dik durdun, güle güle can dostum

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’a veda etti: “Güle güle can dostum…”

Fotoğraf: @ekrem_imamoglu / X

KKTC’deki konserinde sahnede bayılan Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, kurtarılamamıştı.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, X hesabından Konak için veda mesajı paylaştı:

“Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum…”

Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.



Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Güle güle can dostum… pic.twitter.com/0vYNCiy49u — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2025

Volkan Konak kimdir?

Sanatçı 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na devam etti. 1988’de lisans eğitimini tamamlayıp aynı okulda yüksek lisansa başladı.

Konak 1993’te ‘Efulim’ adlı şarkısını besteledi. 1998’de Kuzey Müzik Prodüksiyon şirketini kurdu. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Şarkıcı sırasıyla 2000’de ‘Şimal Rüzgarı’, 2003’te ‘Maranda’, 2006’da ‘Mora’ albümlerini çıkardı.

Konak, Karadeniz bölgesini etkileyen Çernobil Nükleer Faciası nedeniyle babasını kanserden kaybetti. Bu kayıp üzerine yaptığı ‘Cerrahpaşa’ şarkısı geniş kitlelere ulaştı.

Konak tv programlarında ve konserlerinde yaptığı espriler ve okuduğu şiirlerle biliniyordu.