Volkan Konak hayatını kaybetti

Şarkıcı Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Sanatçı konser verdiği KKTC’de sahnede bayılmış, hastaneye kaldırılmıştı.

Ölüm haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00:17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00:42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Volkan Konak kimdir?

Sanatçı 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na devam etti. 1988’de lisans eğitimini tamamlayıp aynı okulda yüksek lisansa başladı.

Konak 1993’te ‘Efulim’ adlı şarkısını besteledi. 1998’de Kuzey Müzik Prodüksiyon şirketini kurdu. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Şarkıcı sırasıyla 2000’de ‘Şimal Rüzgarı’, 2003’te ‘Maranda’, 2006’da ‘Mora’ albümlerini çıkardı.

Konak, Karadeniz bölgesini etkileyen Çernobil Nükleer Faciası nedeniyle babasını kanserden kaybetti. Bu kayıp üzerine yaptığı ‘Cerrahpaşa’ şarkısı geniş kitlelere ulaştı.

Konak tv programlarında ve konserlerinde yaptığı espriler ve okuduğu şiirlerle biliniyordu.