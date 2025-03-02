Halk müziği sanatçısı Edip Akbayram hayatını kaybetti.

Edip Akbayram. Fotoğraf: AA

Evinde iç kanama geçiren 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram hastaneye kaldırılmıştı. Hürriyet gazetesinden İsmail Bayrak’a konuşan Türkü Akbayram şunları söylemişti:

“Babam bir süredir zatürre tedavisi görüyordu.

Eve yeni çıkmıştı ama farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama geçirdi. Hastanede yoğun bakıma alındı ve entübe edildi.”

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak’tan bu yana tedavi gören sanatçı Akbayram, 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Edip Akbayram kimdir?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950’de Gaziantep’te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı.

Çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı.

Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan’ın, Karacaoğlan’ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum’u da lise yıllarında yaptı.

İlk plağını çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler’di. Plak da ‘Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası’ ve ‘Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler’ başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı.

Gaziantep’ten sonra ikinci adresi Adana oldu. Adana, Akbayram’ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada ‘Beyaz Saray’ adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.

1968’de liseyi bitirip İstanbul’a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.

İstanbul’a geldikten sonra 1971’de Altın Mikrofon Yarışması’na katıldı. Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı ilk bestesi olan ‘Kükredi Çimenler’le birinci oldu.

1974’te Dostlar Orkestrası’nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra ‘Kara Kuzu’, ‘Deniz Üstü Köpürür’ ve ‘Garip’ adlı 45’liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu.

‘Aldırma Gönül’ ve ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü var.