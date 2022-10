Edip Akbayram konseri iptal edilmişti: Ereğli’de kaymakamlık fener alayını yasaklamaya çalıştı

Halk müziği sanatçısı Edip Akbayram’ın konserinin valilik tarafından Amasra’daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildiği Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kaymakamlık Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen Fener Alayı’nı yasakladı.

Belediye başkanı Halil Posbıyık, tepkiler sonrası kaymakamlığın geri adım attığını, yarın akşam ilçe halkıyla birlikte Cumhuriyet için yürüyeceklerini söyledi.

Fotoğraf: ANKA

Akbayram’ın Karadeniz Ereğli’deki Cumhuriyet Bayramı konseri, Zonguldak Valiliği tarafından Bartın Amasra’daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, fener alayına da yasak getirilmesini eleştirdi.

Kdz. Ereğli’deki Edip Akbayram konserinin iptal edildiğini, ancak Türkiye’nin birçok yerinde Cumhuriyet Bayramı’nda konserler düzenlendiğini hatırlatan Başkan Posbıyık, facianın olduğu Amasra’da dahi izin verilen fener alayının Ereğli’de yasaklandığını söyledi.

Posbıyık, “Dik durduk, ‘Hiç kimse olmasa dahi eşimle yürüyeceğim’ dedim, Kaymakamlık geri adım attı. Yarın tüm Ereğli halkını Bağlık Karakolu önüne yürüyüşe bekliyorum” dedi.

‘‘Edip Akbayram’ı iptal et’ dediler, emrettiler, devlet emretti diye iptal ettik‘

ANKA’nın aktardığına göre Başkan Posbıyık, açıklamasında şunları söyledi:

“Yahu diren kardeşim, ya diren. Teslimiyetçilik olur mu? Cumhuriyetçi adam teslim olur mu? Pek tabii ki yasaları, kanunları dinleyeceğiz. ‘Edip Akbayram’ı iptal et’ dediler, emrettiler, devlet emretti diye iptal ettik. Ama ‘Yürüyüşten asla vazgeçmeyeceğiz’ dedik. Direndik. ‘Hiç kimse gelmezse eşimle beraber yürüyeceğim’ dedim, açıkça söyledim. Tekrar ediyorum; bir aydan beri belediye ve ekip arkadaşlarım büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Geceleri uyku uyumuyoruz. Her gün bir yazı ile karşılaşıyoruz. ‘Onu yapma, fener alayını yapma, konseri yapma.’ Büyük bir stres ama hiç bırakmadık peşini. Aynı mücadeleyi devam ettirdik. En sonunda kaymakamlık, dün akşam geç saatlerde yazı yayınladı, ‘Yürüyüş serbest’ dedi.

Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Amasra Belediye Başkanı, 41 madencinin şehit olduğu, toprak altına girdiği Amasra’da Belediye Başkanı, fener alayına davet ediyor. Amasra’da, şehitlerin olduğu yerde yürüyüş, fener alayı, her şey serbest, Ereğli’de yok. Ben bunu kabul etmiyorum, kabul edenler etsin. Siyasi partilerden ses seda yok, sivil toplum örgütlerinden ses seda yok. Böyle bir şey olamaz, isyan ediyorum.

‘Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri kılını bile kıpırdatmıyor‘

Ankara Büyükşehir Belediyesi üç gün konser yapıyor. Dün Zonguldak Tanıtım günleri başladı İstanbul’da. Ama o tanıtım günlerini yapan kuruluşlar, federasyonların başındaki adamlar, hepsi, AKP’den milletvekili olmaya çalışan adamlar. Her türlü eğlence vardı. Alkışlar içerisinde eğlenceler, konserler, her şey yapıldı. Ama Ereğli’de yok. İskenderun’da Kıraç, konser veriyor. Türkiye’nin her tarafında… Her şeyden vazgeçtim, Amasra’da, şehitlerin olduğu yerde var Ereğli’de, ‘şehitler var’ deyip bana yaptırmıyorlar.

Bugün Cumhuriyet Bayramı törenlerinde bile ne kadar insan kalabalığı vardı. Herkes özlemle bugünü bekliyor. Ama bu işle görevli olan siyasi partiler, sivil toplum örgütleri kılını bile kıpırdatmıyor. Vatandaşların kafası önde. Bunu arz etmek istedim. Tüm halkımızı, yarın ellerinde bayraklar ile Bağlık Karakolu önüne bekliyorum. Cumhuriyetimiz için halkımızla birlikte yürüyeceğiz.”

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim’deki patlamada en az 41 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamadan sonra, Sayıştay’ın 2019’da madenle ilgili uyarıda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hükümet, yeterli tedbirlerin alınmadığı iddialarını reddederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa patlamayı ‘kader’e bağlamıştı.