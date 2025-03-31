Hastaneden Volkan Konak açıklaması: Getirildiğinde ölmüştü

Hastane 58 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’ın ‘hastaneye X duhul (ölü olarak) getirildiğini’ açıkladı.

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KKTC’deki konserinde sahnede bayılan Konak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ardından öldüğü açıklanmıştı.

Başhekimlik, sanatçının entübe halde hastaneye sevk edildiğine dikkat çekti:

* Sanatçı 00:17’de hastanemize ‘Ex duhul’ olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır.

* Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.

Volkan Konak kimdir?

Sanatçı 1967’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na devam etti. 1988’de lisans eğitimini tamamlayıp aynı okulda yüksek lisansa başladı.

Konak 1993’te ‘Efulim’ adlı şarkısını besteledi. 1998’de Kuzey Müzik Prodüksiyon şirketini kurdu. Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın sanatçısı seçildi.

Şarkıcı sırasıyla 2000’de ‘Şimal Rüzgarı’, 2003’te ‘Maranda’, 2006’da ‘Mora’ albümlerini çıkardı.

Konak, Karadeniz bölgesini etkileyen Çernobil Nükleer Faciası nedeniyle babasını kanserden kaybetti. Bu kayıp üzerine yaptığı ‘Cerrahpaşa’ şarkısı geniş kitlelere ulaştı.

Konak tv programlarında ve konserlerinde yaptığı espriler ve okuduğu şiirlerle biliniyordu.