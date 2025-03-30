Özel: 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takana o hesabı sorarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz dava adamıyız. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam” dedi.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra başlayan protestolara katılan gençlerden bazıları tutuklanmış ve Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Anka’nın aktardığına göre Özel, cezaevi önünde basına şöyle konuştu:

“‘Soma’nın hesabını soracağım’ diye yemin ettim. Bu gençlere ters kelepçenin, kötü muamelenin, gençleri saatlerce aç bırakmanın, içeride teker teker o gençlere yapılan hakaretleri ben unutmam. Kötü muamele, işkence insanlığa karşı suçtur zaman aşımı olmaz.

Sanma ki CHP gelene kadar unutulur, Özgür Özel unutmaz. 18 yaşında çocuğa ters kelepçe takanı, ona cinsiyetçi küfredeni, 40 kişiye ‘size bu kadar su yeter’ diyeni, devlette hiçbir şey kaybolmaz o izi bulurum. O hesabı sorarım.

Bayram, mübarek gün and olsun ki namusum üzerine söylüyorum. Bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım. Devlet görevlisiyse de bulacağım. Polisse de bulacağım. Hakim, savcıysa da bulacağım.

Ben bu cezaevinden öyle bir şey beklemem ama cezaevindeki bir görevli hatta bir hükümlüyse sonsuza kadar takip ederim. Biz dava adamıyız. Biz inanç adamıyız. Ben şu ana kadar kimseyi geride bırakmadım, satmadım. Bir tane masuma da kötülük yapana yandaş yoldaş olmadım. Ölümü göze alırım, bu mağdur çocukların ahını yerde bırakmam.”

Özel, dün hastaneye kaldırılıp anjiyoya alınan tutuklu İBB Genel Sekreteri Mahir Polat içinse şunları söyledi:

“Yoğun bakımda durumu iyi stabil. Ailesinin korkacağı bir şey yok ama cezaevine gelebilecek durumu da yok. Bu durumda gerekli başvuruları da yapıyoruz.”