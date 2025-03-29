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Yaramazlara biraz batar!

Tarkan: En büyük dileğim masum gençlerin özgürlüğüne kavuşması

Şarkıcı Tarkan, “Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması” dedi.

Fotoğraf: AA

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde yaşları 18-22 arasında olan birçok üniversite öğrencisi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


X’ten Maltepe Mitingi’nin fotoğrafını paylaşan Tarkan şunları söyledi:

“‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.’ Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması.”

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