Kıvanç Tatlıtuğ 'ses verdi': Gençler içerideyken bana bayram yok

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine gelen tepkilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemleri nedeniyle tutuklanan gençler hakkında paylaşım yaptı: “Gençler içerideyken bana bayram yok.”
19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde yaşları 18-22 arasında olan birçok üniversite öğrencisi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Bu konu hakkında sessizliğini korumasıyla dikkat çeken Tatlıtuğ’a sosyal medyada tepki gösterilmişti.
Oyuncu Instagram’daki paylaşımında şunları söyledi:
“Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok.”