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Yaramazlara biraz batar!

Kıvanç Tatlıtuğ 'ses verdi': Gençler içerideyken bana bayram yok

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kendisine gelen tepkilerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eylemleri nedeniyle tutuklanan gençler hakkında paylaşım yaptı: “Gençler içerideyken bana bayram yok.”

Fotoğraf: Instagram/ @kivanctatlitug

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde yaşları 18-22 arasında olan birçok üniversite öğrencisi gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


Bu konu hakkında sessizliğini korumasıyla dikkat çeken Tatlıtuğ’a sosyal medyada tepki gösterilmişti.

Oyuncu Instagram’daki paylaşımında şunları söyledi:

“Anasının, babasının elini öpemeyen gençler içerideyken bana bayram yok.”

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