Cem Yılmaz: Gençleri sal abi, bayram yarın

Komedyen Cem Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla başlayan sürece ilişkin ilk kez konuştu: “Memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırmayla yapılır oldu.”

Fotoğraf: cmylmz / Instagram

Soruşturmaları protestolar yurt genelinde 19 Mart’tan bu yana sürüyor. Binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı.

Sadece İstanbul’da protestolar nedeniyle tutuklananların sayısı 263.

Özellikle üniversite öğrencilerinin İstanbul’da başlayan protestoları, süreçte diğer okullara yayıldı ve pek çok öğrenci de gözaltına alındı veya tutuklandı.

Hemen her gün eylemcilere polis şiddeti görüntüleri geliyor. Son olarak ‘işkence tutanakları’ da paylaşıldı.

Sosyal medyada olup bitenlere sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere yoğun tepki var.

Şimdiye kadar bir görüş bildirmeyen Cem Yılmaz, bu tepkilere “Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım, Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim” diye yanıt verdi.

Yılmaz’ın Instagram ve X hesaplarından paylaştığı metin şu şekilde:

“Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani işini yap bırak siyaseti denen siyasetten söz ediyorum. Ama memleketimizde son 15-20 yıldır siyaset, millete hizmet yarışından ziyade, birbirini kökten yok etme, aşağılama, yıldırma ile yapılır oldu. Ülkenin normali kalmadı. Yağmur yağsa, sana mı yağıyor ulan bana yağıyor kavgası yapılıyor. Benim bildiğim ramazan da kalabalığa bi iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir.

Bir iki merkep meşrepe de bilgi; benim menajerim yok, hiç olmadı. 30 senedir vergi mükellefiyim maliye bir kapıdan plaket veriyor diğer kapıdan defterine bi daha bakıcaz diyo 20 senedir. Sorun yok keşke herkese bakılsa. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçuya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Gidişattan memnun değilim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dahil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim. Ben sen kazan istiyorum. Gençleri sal abi, gerçekten gerek yok. Bayram yarın.”

Yılmaz ayrıca yazdığı ve oynadığı 1998 yapımı ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ filminin afişini de “Sen giderken ben dönüyordum” notuyla paylaştı: