BM, Haluk Levent'e Gazze bağışı için teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM), yapacağı bir konserin gelirini BM Gazze yardım fonuna bağışlayan şarkıcı Haluk Levent’e teşekkür etti.

Fotoğraf: X (@haluklevent)

Levent, 30 Nisan’da İstanbul’da düzenleyeceği konserin gelirini Gazze’de kullanılması için Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi‘ne (OCHA) bağışlayacağını açıklamıştı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher de bu bağış için X’ten Levent’e teşekkür etti.

Levent konsere ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Geçtiğimiz günlerde maalesef Donald Trump’ın hepimizi derinden yaralayan bir açıklaması oldu.

‘Gazze boşaltılacak ve Amerika oraya yerleşecek.’ Bu, yüzyıl öncesinde bile söylense gerçekten infial yaratacak bir şey ama belki Trump, kendi gücüyle bunu söylemeye çalıştı.

Ben de BM, özellikle Filistin konusuna bakan direktörlerle bir toplantı istedim.”