Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent göğsündeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Haluk Levent’in sağlık durumunun yarınki anjiyo işleminden sonra belli olacağı öğrenildi.
DHA‘nın aktardığına göre 56 yaşındaki sanatçının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı belirtiliyor.
Levent, daha öncesinde X hesabından kan şekerine bağlı sağlık sorunları yaşadığını, doktorların sosyal medyadan uzak durmasını önerdiklerini ve hesabını kurucusu olduğu Ahbap platformuna devrettiğini duyurmuştu.