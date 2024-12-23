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Yaramazlara biraz batar!

Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent göğsündeki şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Haluk Levent’in sağlık durumunun yarınki anjiyo işleminden sonra belli olacağı öğrenildi.


DHA‘nın aktardığına göre 56 yaşındaki sanatçının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı belirtiliyor.

Levent, daha öncesinde X hesabından kan şekerine bağlı sağlık sorunları yaşadığını, doktorların sosyal medyadan uzak durmasını önerdiklerini ve hesabını kurucusu olduğu Ahbap platformuna devrettiğini duyurmuştu.

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