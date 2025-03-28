Hasan Kaçan, 'kaçan Pikachu'ya karşı: 'Ajans işi'ymiş

Oyuncu Hasan Kaçan, Antalya’daki İBB eylemlerinde polisten kaçan Pikachu’yu hedef aldı: “Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir. Ortada komik bir şey yok.”

Antalya’da Pikachu kostümü giymiş bir eylemcinin polisten kaçtığı görüntüler sosyal medyada viral olmuş, dünya gündemine girmişti.

Pokemon çizgi film karakterlerinden biri olan Pikachu’yu herkes sevimli bulurken Kaçan olayın bir ‘ajans işi’ olduğunu savundu.

Kaçan’ın X’ten yaptığı eleştiri şöyle:

“Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir. Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler, yazılmış bir senaryonun aktörleridir. Ortada komik bir şey yok. Vahşet var, çapul var, vandallık var. Ajansın algı çalışması var.”

Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir. Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler,… https://t.co/2PtHtvyd2u — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) March 27, 2025