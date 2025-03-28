Atilla Taş, Cem Yılmaz ve Haluk Levent'e çattı: Ölü balık taklidine devam mı? Yaşıyon mu hemşo?

Şarkıcı Atilla Taş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların başlamasından bu yana görüş belirtmeyen müzisyen Haluk Levent ve komedyen Cem Yılmaz’a çattı: “Yaşıyon mu la hemşo?… Ölü balık taklidine devam mı?”

Soruşturmaları protestolar yurt genelinde yaklaşık 10 gündür sürüyor. Binlerce kişi gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı. Hemen her gün eylemcilere yönelik polis şiddeti görüntüleri geliyor. Son olarak ‘işkence tutanakları’ da paylaşıldı.

Sosyal medyada olup bitenler karşısında sessiz kalan fenomenlere ve ünlülere yoğun tepki var.

Taş, X’teki paylaşımında Cem Yılmaz hakkında şunları söyledi:

“Ölü taklidine devam mı hocam? Eğer değer görmek isterseniz, Cem Yılmaz’ın bozuk masa lambası olun!“

Levent hakkındaysa Taş, şu paylaşımı yaptı:

“Yaşıyon mu la hemşo? Her iyiliğe balıklama atlayan Haluk efendi, dayak yiyen gençlere kör sağır, para yok işin içinde çünkü! Plastik mermiyle kör olan çocuklar var! Yemiyo mu olm iki ses la!”

Yaşıyon mu la hemşo? 🙂 @haluklevent — Atilla Taş (@AtillaTasNet) March 27, 2025