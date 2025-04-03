Özel: Yalancı tanıklığa zorlananlar var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarla ilgili “Yalancı tanıklığa zorlanan insanlar var” dedi ve ekledi: “Bir kısmı Çağlayan Adliyesi’nde, bir kısmı hakim evlerinde, bir kısmı yanlarına birileri yollanarak…”

Özgür Özel. Fotoğraf: AA

CHP Genel Merkezi’nde açıklama Özel ayrıca her hafta sonu ‘Ekrem İmamoğlu’na özgürlük mitingi’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Özel’in açıklamaları şöyle:

Olağanüstü kurultay

* “Olağanüstü kongre bir meydan okuma. Cumhuriyeti kurmuş bir partiye kayyum atamaya yeltenenlere karşı. Kurultayın kapalı yapılacağı, seyirci alınmayacağı saçma sapan iddialar yer alıyor. Salon 1800 kişilik, delege 1300 kişi, misafirlerimiz olacak. Hiçbir erişim engeli olmayacak, tüm üyelere açık kurultay. CHP’yle dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum.

* Yasa gereği salonda bir aday varsa bir konuşma, daha fazla aday varsa daha fazla konuşma olacak. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yan salonda yapacağız. Kurultaya ne basına, ne seyirciye kapalı olacak. Hemen yan salonda herkes yer alabilecek.

Ekrem İmamoğlu için her hafta miting kararı

* Her hafta sonu bir ‘Ekrem İmamoğlu’na özgürlük’ mitingi yapacağız.”

‘Bu süreçte muhatabım cumhurbaşkanı değil cunta başkanı’

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’aysa şöyle yüklendi: “Ben bir cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz.”

CHP lideri şöyle devam etti:

* “Ekrem başkanı yolsuzluk, terörle itham ettiler. Biz bu oyunu gördük, çorap söküğü gibi çözdük. MASAK raporu bomboş. İddiamız bütün yargılama için TRT’den canlı yayın. Ekrem başkanı tutuksuz yargılayın, tutuklu da olsa talebimiz bu. Ekrem başkana soruları sorun, cevapları millet duysun.

‘Yalancı tanıklık teklif ediliyor ve zorlanıyor’

* Her şey üç ağaç isimli odunun verdiği ifadelere dayanıyor ya… Şimdi orası tıs, hiçbir şey yok. Bir de o iftirayı 55 suçu çıkmış, paçasından yolsuzluk akıyor, öbür tarafı kadın tacizi. Diğer bazı gerçek tanıklar var, onlarda her pisliğin içine karışmışlar. Şimdi yetmez; yalancı tanıklık teklif ediliyor ve zorlanıyor.

‘Telefonla, yüz yüze…’

* Kime biliyor musunuz? Eskiden İBB’yle çalışmış, şu anda TRT’den, bakanlıklardan, AA gibi kurumlarla çalışan firmalara “Geçmişe yönelik şöyle beyan verin” deniyor. Yalancı tanık pazarlığı yapılıyor. “Bildiğini söylemiyorsan başın derde girer” diyor, “Bilmiyorum, yaşamadım” diyor. Telefonla, o telefonların her birisi de duruyor. Yüz yüze… “Böyle bir beyan verirsen çok rahat edersin” deniyor.

* Bu yalancı tanık maalesef bir kısmı Çağlayan Adliyesi’nde, bir kısmı hakim evlerinde, bir kısmı yanlarına birileri yollanarak… Yalancı tanıklığa zorlanan insanlar var. Bu insanlar sıkışmış durumdalar. Bir yandan tehdit ediliyor aldıkları ihaleler, yaptıkları işleriyle. Kimi “Hiçbir şey olmasa dinen günah” demiş. Bugüne kadar böyle ifade vermeyenleri güçlü olmalarını, haklılık zeminini kaybetmeyip suça bulaşmamalarını özellikle tenkit ediyorum.

‘Çalışanlara bahşiş serbest, patrona hesap yasak’

* Boykot yapılan firmalarda çalışanlara bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap ödemek yasak.”