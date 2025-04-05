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İBB odaklı 'yolsuzluk' soruşturması: Reklamcı Kaan Ketenci KKTC'de gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında aranan reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci, KKTC’de gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından soruşturma başlatmıştı.


İmamoğlu 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturmadan hakkında gözaltı kararı verilen Ketenci’nin KKTC’de olduğunu tespit etti.

KKTC’de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı’nın koordinasyonunda İstanbul’a getirilen Ketenci, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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