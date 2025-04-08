İmamoğlu'nun avukatlarından RTÜK'e başvuru: Dokuz kanala yaptırım talebi

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, dokuz kanalın yayın ilkelerine aykırı hareket ettiği iddiasıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurdu.

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İmamoğlu İBB odaklı ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmalarından 19 Mart’ta gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ‘terör’den serbest bırakılıp ‘yolsuzluk’tan tutuklanmıştı.

İBB soruşturmaları nedeniyle İmamoğlu dahil 53 kişi tutuklu.

ANKA’nın aktardığına göre İmamoğlu’nun avukatları Habertürk, A Haber ve TV 100 dahil dokuz kanal için inceleme başlatılarak yaptırım veya tedbirler alınmasını talep etti.

Avukatlar Kemal Polat ve Berat Kaya tarafından yapılan başvuruda ‘kimi televizyon kanalları tarafından yapılan haber veya açık oturum formatlı yayınlarda, İmamoğlu başta olmak üzere başsavcılıkça yürütülen soruşturmada adı geçen kimi belediye personeli ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kamu tüzel kişilik ve İBB’nin iştiraklerinin hedef alınarak hukuka aykırı biçimde programlara yer verildiği’ belirtildi.

Söz konusu yayınlarda ‘masumiyet karinesi’ne aykırı beyan, haber, görüş, değerlendirme ve yorumlara yer verildiği iddia edildi.

Başvuruda adil yargılanmanın sağlanabilmesi için temel ölçütlerden biri olan masumiyet karinesini yayın ilkesi olarak düzenleyen 6112 sayılı kanundaki “Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz” maddesi de hatırlatıldı.

Başvuruda yayın ilkelerine aykırı ifadelerin yer aldığı haber kanalları şöyle sıralandı: