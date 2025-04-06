İmamoğlu: Bu davaların asıl savcısına sesleniyorum, korkma gel yarışalım

Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki davaları sıralayıp “Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum, korkma gel yarışalım” dedi.

Fotoğraf: İBB

23 Mart’tan bu yana İBB odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklu bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sandığa çağırarak “Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?” dedi.

İmamoğlu’nun X hesabından paylaşımı şöyle:

“Aziz Milletim; Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:

Ordu Havalimanı VIP davası,

Seçim iptal etme davası,

Büyükçekmece davası,

“Ahmak” davası,

“İBB’de 550 terörist var” davası,

Başsavcıya hakaret davası,

Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan “bilirkişi” davası,

Diploma iptali,

Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası,

Uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi,

Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar…

Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum;

Seni mertçe yarışa çağırıyorum.

Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin. Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?”