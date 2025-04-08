Erdoğan'dan Özel'e 'cuntacı' davası: 500 bin lira tazminat talep edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel’e ‘cuntacı’ sözü nedeniyle 500 bin liralık tazminat davası açtı.

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Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki tutuklamalar nedeniyle bir süredir iktidara ‘cunta’, Erdoğan’aysa ‘cunta başı’ diyor. Geçen pazar kurultaydaki açıklamasında da aynı ifadeleri kullanan Özel’e hükümetten art arda tepkiler gelmişti.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın X’ten şu açıklamayı yaptı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultayda sayın cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile ‘cuntacı’ vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.”