Özel: Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günleri göreceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21’inci Olağanüstü CHP Kurultayı’nda konuştu: “İktidarı 23 yıldır yenemediysek en büyük sorumluluk bize aittir, ne yapmak gerekiyorsa ilk seçimde kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırıp, yargıdaki bir avuç çetenin eninde sonunda yargılandıkları günleri göreceğiz.”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili olan Berhan Şimşek.

Diğer yandan CHP’li Salıcı X hesabından kurultayda Özel’in listesine karşı başka bir listeyle çıkacaklarını duyurmuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21’inci Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ çıkaracağız. ‘Denge’ diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.“

Kurultayda eski CHP genel başkan Altan Öymen ile CHP lideri Özgür Özel’in arasındaki koltuk, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ayrıldı.

CHP lideri, ayrıca 38’inci CHP Olağan Kurultayı’nda delegelere telefon verildiği ve şaibe karıştırıldığı iddialarını reddetti. Delegelerden telefonlarını kaldırmalarını isteyen Özel, “Lehimize delil üretmek üzere baz istasyonunuza sinyal veriyoruz. Kaldırın telefonları. İşte sana 1300 tane telefon” dedi.

Özel’in kurultaydaki konuşmasından öne çıkan açıklamaları şunlar:

*Gezi benzeri sokakta toplanma gibi işlerin 12 yıl sonra bile devlet tarafından cezalandırılacağı hissini yaymak üzere özel tasarımlı operasyonlar yaptılar. Bunun içine RTÜK’ü de TRT’yi de devletin tüm kurumlarını alet ettiler.

* İstanbul’da sokağa çıkmak neredeyse yasaklandı. Üç kişinin bir araya gelmesi beş günlüğüne yasaklandı. O yasağı duyduğumuzda verdiğimiz karar Saraçhane’ye gitmek, o İstanbul’un emanetine İmamoğlu olmadığı sürece emanet kabul edip gece gündüz sahip çıkmak ve İstanbulluyu davet etmek oldu.

*Bugün Türkiye’de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir.

*O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür.

*Adına kent uzlaşısı da deseler bizim Türkiye ittifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız ne ile suçlanıyorsa onu partinin genel başkanı olarak kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun ben olduğumu açıkça ifade ediyorum.

*Partimiz Kürtlerin de partisidir ama iktidar Kürtlerin belediye meclisinde temsil edilmesini suç saymaktadır. Biz barıştan yanayız, barışa destek oluruz. Terör örgütünün silah bırakacağı, Kürtlerin sorunlarının demokratik yollarla aşılacağı her türlü girişimi yıllardır istikrarla savunduk, savunmaya da devam ediyoruz.

*Ama karşımızdaki iktidar batıdaki seçimlere giren Kürtlere terör yaftası yapıştırmaktan çekinmiyor. Ekrem başkana kurulan kumpas bir yanıyla Kürtlerin seçilme ve seçme hakkına kurulan kumpastır. Kürtler Cumhuriyet Halk Partisi’ne güvenebilirler. Ama kendilerini defalarca kandırmış, her fırsatta suçlamış, cezalandırmış ve zulmetmiş bu AK Parti iktidarına en kuvvetli yanıtı yine kendileri vereceklerdir.

*İktidarı 23 yıldır yenemediysek en büyük sorumluluk bize aittir, ne yapmak gerekiyorsa ilk seçimde kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırıp, yargıdaki bir avuç çeteyi eninde sonunda yargılandıkları günleri göreceğiz.

*(TÜSİAD yöneticilerini kast ederek) Soruyorlar ne suç işlemişler diye; hükümeti eleştirmiş diyorlar. Mehmet Şimşek o insanları ikna edip para bulmaya çalışıyor. Mehmet Şimşek dünyada demokrat görünen gerçekte Türkiye’deki cuntanın mali ayağı olan kişidir.

*Kendileri 120 bin liralık maaş alıyorlar, 90 milyon liralık lüks yatla gezip pazarlık yapıyorlar, sonra diyor ki 1300 telefon verilmiş, içinde soğuk cüzdan varmış, o soğuk cüzdanda da rüşvet paraları varmış. Bak bak kişi kendinden bilir işi, soğuk cüzdan neymiş biliyor musunuz, kirli para kriptoya dönüyormuş o cüzdana yükleniyormuş.

Örneğin geçmişte yaptığı bir kamu görevinde bir iş adamından büyük bir parayı rüşvet olarak alan birisi onu soğuk cüzdanda yurt dışına kaçırmayı bilir. Ey sayın başsavcı, bu salonda soğuk cüzdanı bilen de yok, alın teri olmadan telefon alan da yok. Ama o soğuk cüzdanı kimin kullandığını biliyorum, günü geldiğinde hesabını soracağız Allah’ın izniyle.

*Gençlik kolları genel başkanımız Cem Aydın’dan boşalan yere Silivri Cezaevi’nde bu programı takip eden Berkay Gezgin parti meclisi anahtar listemizde olacak.