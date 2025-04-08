Cunta tartışması: Özgür Özel, Bahçeli'ye arşivle yanıt verdi

İktidara ‘cunta’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘cunta başı’ diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisine tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ise arşivden yanıt verdi.

Fotoğraf: @eczozgurozel / X

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki tutuklamalar nedeniyle bir süredir iktidara ‘cunta’, Erdoğan’aysa ‘cunta başı’ diyor. Geçen pazar yapılan CHP kurultayında da aynı ifadeleri kullanan Özel’e hükümetten art arda tepkiler gelmişti.

İktidar ortağı Bahçeli de dün Özel’i ‘ayağını denk alma’ya çağırmış, “Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur” demişti. Özel’den yanıt geldi.

X’ten MHP liderinin AKP’yi eleştirdiği eski bir açıklamasını paylaşan CHP genel başkanı, videolu paylaşıma şu notu düştü:

“Sayın Bahçeli bana ‘Cumhurbaşkanımızı cuntacılıkla suçlamak akıl tutulmasıdır’ demiş. Yanıtını ‘henüz sarayla ortak olmayan’ Bahçeli’nin kendisi versin: ‘Adaletin nefesini kesen iktidar kafası, kendi hukukunu, cunta yönetimlerini aratmayacak biçimde tesis etmektedir’…“

‘Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil‘

Özel paylaşımında ayrıca şu çağrıyı yaptı: “Sayın Bahçeli: Millete yoldaş olun, darbecilere değil! Cumhurla ittifak olun, cuntacılarla değil!”