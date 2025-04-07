Bahçeli'den Özel'e: Ayaklarını denk almaya davet ediyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘cunta başı’ diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ‘ayağa denk almaya’ ve sükunete davet etti.

Fotoğraflar: AA

Özel’in dünkü CHP kurultayındaki sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, özetle şu açıklamaları yaptı:

‘Cunta başı’ tepkisi

* CHP’nin muhteris genel başkanının 6 Nisan kurultayında yaptığı konuşma işin özünde bir çiğlik, çirkeflik ve çirkinlik manifestosundan öte bir anlam taşımamıştır.

* Sayın cumhurbaşkanımıza cunta başı iftirası tam anlamıyla akıl tutulması, zeka yoksunluğu, sağduyu yoksulluğu, gerçeğin ve milli iradenin aydınlığına tahammül edemeyen potansiyel darbe meraklısı bir zavallının hezeyanıdır.

‘Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur’

* Siyasi tarihimizin ızdıraplı sayfaları karıştırıldığında bunun yanında milli hafızanın sabırla deşifresi yapıldığında cunta kelimesinin aynısının tıpkısıyla CHP’de karşılık bulduğu ve siyasi şablonuna uyduğu görülecektir. Cunta demek CHP demektir, bunu bilmeyen de yoktur.

* Sayın cumhurbaşkanımıza bu alçak bühtanı reva görenlerin aklından ve hayalinden neyin geçtiği, demokrasi dışı dönemlere duyulan özlemin nasıl depreştiği her vicdan sahibi insanımızın malumudur. Şayet CHP genel başkanı cuntacı arıyorsa yüzünde sırıtan ve her milli hadise sonrasında aşınan demokrasi maskesini çıkarıp aynaya bakmalı veya tek parti olmakla nam salmış CHP’nin postallar üzerine inşa edilmiş rehinli tarihini okumalıdır.

‘Darbeye heveslenenler CHP’nin çağrısıyla ortaya çıkacaksa 15 Temmuz’dan daha acıklı bir sona hazır olmalı’

* Bu şahıs kurşun askerliğine özendiği çevrelerle yol yürümekte ısrarlıdır. Sayın cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sözde tartışmaya yeltenmek, bununla da kalmayıp cuntacılıkla suçlamak bir nevi darbe çığırtkanlığından başka şey değildir.

* 15 Temmuz’daki hain FETÖ kalkışmasını iradesiyle toprağa gömen Türk milleti, Türkiye’de darbeler dönemini bizzat helal kanıyla kapatmıştır. Bu gerçekten ders çıkaramayanlar varsa sayın cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize darbeye heveslenenler CHP’nin çağrısıyla ortaya çıkacaksa, 15 Temmuz’dan daha acıklı bir sona hazır olmaları gerektiğini hatırlatmak ikazen ve ihtaren boynumuzun borcudur.

‘Ayaklarını denk almaya ve sükûnete davet ediyorum’

* Türk milleti iradesine pranga vurulmasına asla müsaade etmeyecek, iç cephesinin taciz ve tahribine izin vermeyecektir. Demokrasimize ve millet iradesine müdahale etmeyi aklından kim ya da kimler geçiriyorsa Türk milletinin kudretiyle yerle yeksan olacaklarını bilmelerinde sayısız ve sonsuz yarar vardır ve açıktır.

* CHP genel başkanının başını çektiği demokrasi ve hukuk muarızı koroyu sorumsuz ve suçluluk telaşıyla yapılan bayağı açıklamalardan uzak durmaya, ayaklarını denk almaya ve sükûnete davet ediyorum.

‘İç cephemizi sarsmaya çalışanlara asla merhamet gösterilmeyecek’

* Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde adım adım ilerleyişin yaşandığı şu günlerde, herkes söylediği söze daha dikkat etmelidir. Bölgemizin ve dünyamızın zor günlerden geçtiği bir dönemde iç cephemizi sarsmaya ve gedik açmaya çalışan müflis, müfrit ve münafık siyaset tellallarına asla merhamet ve hoşgörü gösterilmeyecektir.

‘Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalı’

* Hiç kimse boşuna imza toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır. Türk milletinin muarazam desteğiyle seçilen Sayın cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlığı kabinesi görevinin başındadır. Cumhur İttifakı’nın ortak iradesi seçimlerin zamanında yapılması yönündedir ve bu irade kesindir.

* Ayını zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma azmimiz çok güçlüdür. Vakit hizmet vakti, icraat vakti, reform vakti, yükseliş vakti, kucaklaşma vakti, sosyal ve ekonomik meseleleri aziz milletimizin beklenti ve talepleri doğrultusunda çözme vaktidir.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalardaki tutuklamalar nedeniyle iktidara ‘cunta’, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’aysa ‘cunta başı’ demişti. Dün kurultaydaki açıklamasında da aynı ifadeleri kullanan Özel’e hükümetten art arda tepkiler gelmişti.