İBB eylemleri: 25 genç için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan gençlerden 25’i için tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: CHP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul başsavcılığı, 8 Nisan’da İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurmuştu.

Başsavcılık açıklamasına göre bu kişilerden 278’i tutuklu.

Dün Şişli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 270 kişinin tutuklu olduğunu söylemişti.

İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, gözaltına alınan gençlerden 25’i için tahliye kararı verildi.