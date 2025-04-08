İBB eylemlerine 20 soruşturma: 819 kişiye dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı İstanbul’da düzenlenen eylemlerle ilgili 20 soruşturma açıldığı bildirildi. 819 kişiye kamu davası açılmış. 278’i tutuklu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul başsavcılığı, İstanbul’daki eylemlerle ilgili toplam ayrı 20 soruşturma yürütüldüğünü, 829 kişiden 819’una kamu davası açıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında şöyle dendi: “Hakkında dava açılanlardan 278’i halihazırda tutuklu. 10 şüpheliyse firari durumdadır.”