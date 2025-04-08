İBB eylemleri: Tutuklular hüküm giyerse siyasi yasaklı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmalarını protesto etmek için eylemlere katılanlar davalar sonucunda hüküm giyerse siyasi yasaklı olacak.

Fotoğraf: X / CHP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde eylemler yapılmış, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Eylemlere katılıp tutuklanan 139 kişiye altışar aydan üçer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eylemciler ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.

‘Siyasi yasak suç ayrımı yapmaksızın mahkumiyetin doğal sonucu’

Davayla ilgili sosyal medyada öğrencilere siyasi yasak talep edildiği haberleri yayıldı.

Başsavcılık bunun özellikle öğrencilere talep edildiği yönündeki haberlerin ‘yalan’ ve ‘manipülatif’ olduğunu belirtti ve ekledi:

“Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır.”

Berkay Gezgin de ceza alırsa siyasi yasaklı

İmamoğlu’nun seçim sloganının (Her şey çok güzel olacak) mimarı Berkay Gezgin de Saraçhane’deki protestolardan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Gezgin son kurultayda genel başkan Özgür Özel’in listesinden CHP Parti Meclisi’ne girmişti.

Ceza alırsa Gezgin de siyasi yasaklı olacak.