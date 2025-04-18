İBB eylemleri: 90 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı

Saraçhane protestolarına katıldığı için yargılanan 90 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 4 Temmuz’a ertelendi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlardan sonra belediye binasının olduğu Saraçhane’de eylemler başlamıştı. Protestolar sırasında yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gençlerden bir kısmı tahliye edilmişti. Diğerlerininse yargılaması devam ediyor.

90 kişinin hakim karşısına çıktığı duruşma bugün İstanbul 65’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA‘den Rabia Çetin’in haberine göre duruşmaya katılan İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu, iddianamenin ‘hukuki dayanaktan yoksun’ olduğunu söyledi:

“Bir torba iddianamesi karşısında bulunuyoruz. 90 sanık var. Bir ve ikisi sosyal medyadan, geri kalanıysa Saraçhane nedeniyle evlerinden alınanlar. Bu olaylarda ister meydanda alınsın, ister okulundan, ister yatağından alınsın, hiçbirinin tutuklanma nedeni yoktur.”

‘Toplantı, gösteri, yürüyüş izinsiz olabilir’

Kaboğlu ayrıca polis şiddetine maruz kaldığını anlattı:

“İstanbul baro başkanı olarak tek eylemim adliyeye yürümekti. Ama polis bana saldırdı ve kaburgamı çatlattı. Bu nedenle polisler hakkında burada suç duyurusunda bulunuyorum. Toplantı, gösteri, yürüyüş izinsiz olabilir. İzinsiz olması polisin şiddet kullanmasını haklı ve meşru kılmaz. Bu yasa yanlış ve kötüye uygulandığı varsayımında bile tutuklama kararı verilemezdi.”

Kaboğlu ve sanık avukatları derhal beraat talebinde bulundu. Savcı “Dosyadaki tüm sanıklar dinlendikten sonra esas hakkında mütalaamızı açıklayacağız” diyerek talebin reddini istedi. Mahkeme de savcının talebi yönünde karar verdi.

Heyet ardından duruşma salonunun yetersiz, sanık ve avukat sayısının fazla olması nedeniyle sağlıklı savunma alınamayacağını değerlendirdi ve ara karar açıkladı.

Salonun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle ilk 45 sanığın dosyası ayrıldı.

Ayrıca İstanbul Valiliği’ne müzekkere yazılmasına, dava konu olayla ilgili 48 saat önceden bildirim yapılıp yapılmadığının tespit edilip mahkemeye ulaştırılması istendi.

Davada AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç, gazeteciler Zeynep Kuray, Emre Orman, Gökhan Kam, Kurtuluş Arı, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç da yargılanıyor.

Sekiz gazetecinin dosyası da ayrıldı.

Duruşma 4 Temmuz’a ertelendi.

İstenen cezalar

AA’nın haberine göre iddianameye göre şu cezalar talep ediliyor: