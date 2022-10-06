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House of Dragon’un Türkiye’deki yayın adresi belli oldu: 7 Ekim’de Bein Connect’te

‘Game of Thrones’ evreninin spin-off dizisi ‘House of the Dragon’, Türkiye’de Digiturk ve beIN CONNECT üzerinden izleyicilerle buluşacak.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’(Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 300 yıl öncesinde geçen olayların anlatıldığı House of the Dragon dizisi dijital yayın platformu beIN CONNECT ve Digiturk ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizinin şimdiye kadar yayınlanan yedi bölümü, 7 Ekim Cuma gününden itibaren beIN CONNECT uygulaması üzerinden gösterilecek.


9 Ekim’de yayınlanacak sekizinci bölümü itibariyle de dizi, beIN CONNECT’te yer alan Canlı TV’deki ‘beIN SERIES SCI-FI’ kanalından Amerika ile aynı anda, her Pazartesi 04.00’da Türkçe alt yazılı izlenebilecek.

Dizi hakkında

Hikayesine, Daenerys Targaryen’in doğumundan 172 yıl öncesini anlatarak başlayan ‘House of the Dragon’, Ejderhaların Dansı olarak da bilinen ve Westeros’ta hüküm süren Targaryen Hanedanı üyeleri arasındaki iç savaşa odaklanıyor.

Geniş oyuncu kadrosunun en tanınan ismi Matt Smith’i Daemon Targaryen karakteriyle izlediğimiz dizide Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Milly Alcock, Emily Carey ve Fabien Frankel gibi isimler yer alıyor.

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