House of the Dragon’ın Alicent Hightower’ı: 30 yaş büyük biriyle seks sahnesi korkuttu

House of the Dragon dizisinde Alicent Hightower’ı oynayan 19 yaşındaki Emily Carey, kendisinden 30 yaş büyük rol arkadaşı Paddy Considine ile seks sahneleri çekecek olmasının kendisini ‘korkuttuğunu’ söyledi.

George R. R. Martin’in ‘Ateş ve Kan’ (Fire & Blood) kitabından uyarlanan ve Game of Thrones’un 200 yıl öncesinde geçen olayların anlatıldığı House of the Dragon dizisinde Alicent Hightower’ı canlandıran Carey, senaryoyu ilk gördüğünde 17 yaşında olduğunu ve sahneyi ilk okuduğunda endişelendiğini söyledi.

New York Post’a konuşan Carey, “İlk başta beni korkuttu, çünkü henüz Paddy Considine ile tanışmamıştım. Ne kadar tatlı biri olduğunu ve sahne çekiminin ne kadar rahat geçmesini sağlayacağını bilmiyordum. Tek gördüğüm ben ve 47 yaşında bir adamdı. Biraz endişelendim” dedi.

Carey, setteki yakınlık koordinatörlerinin de çekimlerde rahat hissetmesini sağladığını ifade etti.

Carey, dizide 49 yaşındaki Cosidine’in canlandırdığı Viserys Targaryen’in eşi genç Kraliçe Hightower’ı oynuyor.