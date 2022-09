House of the Dragon’a doyamayanlara: DuoLingo’da ‘Yüksek Valyrian’ öğrenmek mümkün

Yabancı dil öğrenme uygulaması Duolingo’da, House of the Dragon’ın geçtiği Westeros dünyasında konuşulan ‘Yüksek Valyrian’ dilini öğrenmek mümkün. Üstelik uygulamadaki tek ‘dizi dili’ bununla sınırlı değil.

Grafik: Diken

Game of Thrones’a (GOT) ve House of the Dragon’a (HOD) doyamıyorsunuz. Seyir bitse de Westeros dünyasından çıkamıyorsunuz. O halde Duolingo’daki Yüksek Valyrain derslerine kayıt yaptırıp sayıları 500 bini geçen öğrenciler arasına katılabilirsiniz.

GOT/HOD evreninde Essos’un doğu kıtasında yer alan eski ‘Valyrian Özgür Halkı’nın konuştuğu Yüksek Valyrian, dilbilimci David J. Peterson tarafından geliştirildi. ‘Gerçek‘ diller gibi kuralları var ve 2 bin fazla kelimeyle konuşuluyor.

Aslında DuoLingo’da, 2019’dan beri Yüksek Valyrian öğrenmek mümkündü. Ancak şimdi dizinin yayıncısı HBO da işe dahil oldu. Uygulama HBO abonelerine iki aylık ücretsiz DuoLingo Plus aboneliği veriyor.

Klingonca dersi de var

DuoLingo kurgusal dillerin yabancısı değil. ‘Uzay Yolu’nda konuşulan ‘Klingonca’ uzun süre uygulamanın öğrettiği diller arasında yer aldı.

500 milyondan fazla abonesi olan Duolingo trendleri yakından takip ediyor. 5 milyon takipçili Tiktok hesabında ve popüler video oyunu Roblox’da mecraların ruhuna uygun şekilde dil öğretiyor.